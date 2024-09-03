Андрей Мерзликин рассказал, чем его удивил звезда «Нашей Russia» Светлаков

Звезда «Бумера» Андрей Мерзликин выразил уважение Сергею Светлакову, который спродюсировал и стал сценаристом фильма «Беляковы в отпуске» о приключениях «вечного телезрителя» Сергея Белякова из скетчкома «Наша Russia». О готовящейся премьере он поговорил с «Газетой.Ru».

В картине «Беляковы в отпуске» Мерзликин сыграл главного антагониста. По словам артиста, он удивился, что комик Светлаков оказался серьезным человеком.

«Удивление лежит в области тех ожиданий, которые мы себе закладываем, и той реальности, с которой мы сталкиваемся. Удивительно, что природой юмора занимается человек, который в жизни оказывается глубоко мыслящим. Он очень серьезно относится к своему делу», — сказал Мерзликин.

Актер обратил внимание на то, что за работой хороших комиков должна стоять целая философия и пласт мировоззренческих устоев, своих размышлений.

«Вот, например, Сергей Юрьевич — семьянин, друг, кинематографист и серьезный человек, который занимается изучением и производством юмора. Меня поразило то, как у нас все было серьезно. За каждой шуткой, за каждым словом стоит много размышлений, проб», — рассказывает он.

Как драматический актер Мерзликин не задумывался над производством шуток и признался, что работа со Светлаковым принесла ему новые эмоции и отдельное удовольствие.

В интервью «Газете.Ru» Мерзликин также рассказал о съемках в Краснодарском крае, правилах юмора в комедии и удовольствии от работы с экранной супругой Марией Горбань.

Ранее Мерзликин рассказал о трудностях воспитания детей.