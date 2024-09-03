Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Андрей Мерзликин рассказал, чем его удивил звезда «Нашей Russia» Светлаков

Актер Мерзликин удивился, что комик Светлаков оказался серьезным человеком

close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Звезда «Бумера» Андрей Мерзликин выразил уважение Сергею Светлакову, который спродюсировал и стал сценаристом фильма «Беляковы в отпуске» о приключениях «вечного телезрителя» Сергея Белякова из скетчкома «Наша Russia». О готовящейся премьере он поговорил с «Газетой.Ru».

В картине «Беляковы в отпуске» Мерзликин сыграл главного антагониста. По словам артиста, он удивился, что комик Светлаков оказался серьезным человеком.

«Удивление лежит в области тех ожиданий, которые мы себе закладываем, и той реальности, с которой мы сталкиваемся. Удивительно, что природой юмора занимается человек, который в жизни оказывается глубоко мыслящим. Он очень серьезно относится к своему делу», — сказал Мерзликин.

Актер обратил внимание на то, что за работой хороших комиков должна стоять целая философия и пласт мировоззренческих устоев, своих размышлений.

«Вот, например, Сергей Юрьевич — семьянин, друг, кинематографист и серьезный человек, который занимается изучением и производством юмора. Меня поразило то, как у нас все было серьезно. За каждой шуткой, за каждым словом стоит много размышлений, проб», — рассказывает он.

Как драматический актер Мерзликин не задумывался над производством шуток и признался, что работа со Светлаковым принесла ему новые эмоции и отдельное удовольствие.

В интервью «Газете.Ru» Мерзликин также рассказал о съемках в Краснодарском крае, правилах юмора в комедии и удовольствии от работы с экранной супругой Марией Горбань.

Ранее Мерзликин рассказал о трудностях воспитания детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами