Ридли Скотт объяснил, почему не позвал Рассела Кроу в «Гладиатор-2»: «С чего бы это?»

Режиссер Ридли Скотт объяснил, что не стал советоваться с Расселом Кроу о «Гладиаторе 2», поскольку персонажа звезды оригинальной картины не стало в первом фильме. Слова постановщика передает издание ScreenRant.

До этого Кроу признавался в одном из интервью, что чувствует себя дискомфортно из-за того, что не может влиять на сиквел «Гладиатора». Звезда возмущался, что у него «нет права голоса» во втором фильме.

Ридли Скотт, в свою очередь, понадеялся на сохранение отношений с Расселом Кроу, несмотря на ситуацию вокруг второй части.

«Я по-прежнему считаю его одним из лучших актеров в мире и думаю, что у нас хорошие отношения. Надеюсь, так и будет... Если только он не начнет ныть о том, что с ним не посоветовались. С чего бы? Его же не стало!» — заявил режиссер.

Также Скотт признался, что сценарий продолжения «Гладиатора» был настолько очевидным, что создателям картины даже казался слишком простым. Режиссер, который решил снять сиквел спустя 23 года после релиза первой части, посетовал на то, что сюжет второго фильма «все это время был под носом».

В июле нынешнего года вышел трейлер «Гладиатор 2» с Полом Мескалом и Педро Паскалем. Сиквел планируется выпустить в мировой прокат 22 ноября. События во второй части разворачиваются спустя более двух десятилетий после событий с Максимусом, которого сыграл Рассел Кроу в первой части.

В новом фильме Луций, внук императора Марка Аврелия, попадает в плен после вторжения римской армии в Нумидию и возвращается в Рим как гладиатор.

Ранее основатель Pink Floyd сказал России спасибо за победу во Второй мировой войне.