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Соседов назвал популярность хита «Третье сентября» искусственной

Критик Соседов заявил, что похожих на «Третье сентября» песен много

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Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал песню шансонье Михаила Шуфутинского «Третье сентября» невыдающейся. Его цитирует «Пятый канал».

По мнению Соседова, популярность песни раздувается искусственно, а похожих на эту композиций — много.

«Можно найти песни о лете, весне, осени, Новом годе. Таких песен много. «Третье сентября» — песня как песня, хорошая, но не более того», — говорит он.

При этом, признал он, радиостанциям «приятно» в этот день поставить песню, где говорится про 3 сентября.

Критик отметил, что эту лирическую композицию слушают в основном россияне от 40 до 65 лет.

В 2023 году хиту Шуфутинского «Третье сентября» исполнилось 30 лет. Текст песни написал Игорь Николаев на музыку Игоря Крутого. Композиция впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году. В 1994-м трек вошел в сольный альбом певца «Гуляй, душа».

Накануне продюсер Евгений Бабичев заявил, что песня «Третье сентября» стала известна благодаря интернету, а точнее — завирусившемуся еще в 2011 году мему.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что песня «Третье сентября» «стала магнитом» и теперь будет долго жить.

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