Купившая у мошенников квартиру Долиной женщина подала встречный иск к певице

Женщина, купившая у мошенников квартиру певицы Ларисы Долиной, подала встречный иск к артистке. Об этом сообщается на портале столичных судов общей юрисдикции.

Истцом по делу выступает Полина Лурье, ответчики, помимо артистки, значатся Долина А.А. и Долина А.И. в лице законного представителя Долиной А.А.

Дело в категории «Иные жилищные споры» поступило в суд 28 августа, на 13 сентября назначено проведение беседы по иску.

13 августа певица Лариса Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере. Сама Цырульникова заявила, что ее использовали втемную в афере с народной артисткой.

Ранее певица Лариса Долина обвинила покупательницу своей квартиры в наивности, неосмотрительности и постоянном давлении.