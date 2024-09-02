Mia Boyka осудила квадроберов и их родителей

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, осудила в Telegram-канале субкультуру квадроберов.

Boyka ответила на критику, что публично осудила квадроберов на одном из выступлений. Артистка позвала на сцену девочку, принадлежащей к этой субкультуре. Она спросила, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка». Певица отметила, что не верила в существование квадроберов.

Квадробинг — хобби среди детей и подростков, которые наряжаются в животных и изображают их.

После публикации видео с концерта в сети пользователи раскритиковали поведение артистки. Они считают, что певица поступила неэтично. Люди предположили, что девочку с ролика теперь могут найти и забуллить в интернете за ее увлечение.

В соцсетях Бойко опубликовала скриншот из статьи, в котором сказано, что представители квадроберов якобы характеризуются своим агрессивным и асоциальным поведением.

«Квадроберы и их родители! Выкусите. Если в современном мире быть адекватным человеком — это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами, считают бестактными и невоспитанными, то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность», — написала артистка.

Ранее Mia Boyka рассказала, за что романтизирует девяностые.