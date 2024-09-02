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IOWA вспомнила, как жила в вагончике с грудным сыном

Певица IOWA рассказала, что жила в вагончике с сыном во время съемок фильма

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katya_iowa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Екатерина Иванчикова, более известная под псевдонимом Катя IOWA, призналась в беседе с «Пятым каналом», что ей пришлось жить в передвижном вагончике с грудным сыном во время съемок фильма «Бар «МоскваЧики».

«Это было как во сне, потому что моему ребенку было четыре месяца. Мы жили в вагончике, сначала в Санкт-Петербурге, потом в Москве, и это было — крейзи!» — поделилась певица.

Екатерина Иванчикова замужем за гитаристом из группы IOWA, они поженились в 2012 году. Звезда рассказывала, что семь лет ждала предложения руки и сердца от музыканта. Через четыре года после свадьбы супруги обвенчались в Карелии.

31 марта 2023 года Катя IOWA стала матерью. Артистка придумала имя для сына еще до его рождения. Она назвала мальчика Львом. Иванчикова опровергала слухи, что 15 лет не могла забеременеть. По словам артистки, они с мужем просто «кайфовали и были немножко фричайлд».

В марте 2024-го Иванчикова призналась, что стала забывчивой после рождения ребенка.

Ранее Надежда Сысоева заявила, что не общается со Стоуном после расставания.

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