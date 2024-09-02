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Охлобыстин о воспитании детей: «Им нужно рабски служить»

Актер Охлобыстин заявил, что дети не простят неуважение

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Телеграм-канал Иван Охлобыстин

Актер Иван Охлобыстин поделился в Telegram-канале своим опытом воспитания детей.

По мнению Охлобыстина, человек может не соглашаться со своими детьми, заставлять или принуждать что-либо делать. Однако, как считает артист, новое поколение не простит своим родителям неуважение к их личности.

«До какого-то возраста им нужно рабски служить. Потом они начинают воспитываться, становятся сами по себе, с какими-то индивидуальностями. И надо максимум проводить с ними времени», — рассказал актер.

Охлобыстин добавил, что катался со своими детьми на велосипедах через всю Москву, а также лазил с ними по горам.

Охлобыстин женат на Оксане Арбузовой с 1995 года. В 1996-м у них родилась дочь Анфиса. В 1997-м жена артиста родила вторую девочку Евдокию, а в 1999-м — третью. Малышку назвали Варварой. В 2001-м у них появился на свет сын Василий. В 2002-м у пары родилась четвертая дочь Иоанна, а в 2006-м — сын Савва.

Охлобыстин рассказывал, что попросил руки и сердца Арбузовой, когда они похмелялись. Артист пошутил, что супруга не могла отказать. На тот момент его супруге было около 21-22 лет, а звезде 26-27 лет.

Ранее экс-солистка «Тутси» возмутилась, что ее бросили по смс.

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