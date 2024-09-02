Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стив Бушеми попал в драку в Дублине

The Sun: актер Стив Бушеми пытался разнять драку в Дублине

close
Kevin Mazur/WireImage

Актер Стив Бушеми оказался в центре драки в Дублине. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, Бушеми заметили, когда тот разнимал дерущихся людей в пригороде Дублина Долки.

В мае Стив Бушеми был доставлен в больницу после того, как неизвестный мужчина напал на него во время прогулки по Нью-Йорку. Актера с отеком лица и левого глаза доставили в больницу для лечения.

В том же месяце стало известно, что на Бушеми напал американец по имени Клифтон Уильямс. Мужчину арестовали в Нью-Йорке. В полицию обратились прохожие, заявившие, что неизвестный мужчина кричит на прохожих на Манхэттене. 50-летнего Уильямса арестовали и узнали в нем человека, напавшего на Бушеми 8 мая.

За два месяца до инцидента с Бушеми нападение пережил его коллега по сериалу «Подпольная империя» Майкл Сталберг — его ударили камнем по шее во время прогулки по Центральному парку Нью-Йорка. Нападавшего задержали, он был ранее судим.

Стив Бушеми известен своими ролями в таких фильмах, как «Фарго», «Криминальное чтиво», «Дети шпионов», «Большой Лебовски» и других кинокартинах и сериалах.

Ранее Газманов рассказал, как чуть не стал жертвой аферистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами