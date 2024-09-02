Стив Бушеми попал в драку в Дублине

Актер Стив Бушеми оказался в центре драки в Дублине. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, Бушеми заметили, когда тот разнимал дерущихся людей в пригороде Дублина Долки.

В мае Стив Бушеми был доставлен в больницу после того, как неизвестный мужчина напал на него во время прогулки по Нью-Йорку. Актера с отеком лица и левого глаза доставили в больницу для лечения.

В том же месяце стало известно, что на Бушеми напал американец по имени Клифтон Уильямс. Мужчину арестовали в Нью-Йорке. В полицию обратились прохожие, заявившие, что неизвестный мужчина кричит на прохожих на Манхэттене. 50-летнего Уильямса арестовали и узнали в нем человека, напавшего на Бушеми 8 мая.

За два месяца до инцидента с Бушеми нападение пережил его коллега по сериалу «Подпольная империя» Майкл Сталберг — его ударили камнем по шее во время прогулки по Центральному парку Нью-Йорка. Нападавшего задержали, он был ранее судим.

Стив Бушеми известен своими ролями в таких фильмах, как «Фарго», «Криминальное чтиво», «Дети шпионов», «Большой Лебовски» и других кинокартинах и сериалах.

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