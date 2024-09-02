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«Пацанки» пройдут психологическую трансформацию в экстремальных условиях в Таиланде

Блогер Дима Масленников стал ведущим нового сезона шоу «Пацанки»

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Пресс-служба телеканала «Пятница!»

В Таиланде начались съемки шоу «Новые Пацанки». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

«Пацанки» выйдут в обновленном формате. Участниц отправят на необитаемый остров, где девушкам придется проходить не только психологическую трансформацию в экстремальных условиях, а также преодолевать сложные испытания и добывать еду. Ведущим программы стал блогер Дима Масленников.

Масленников признался, что участие в проекте стало испытанием и большим вызовом для него.

«Это не просто привычный для меня формат экстремального проекта, где люди выполняют челленджи, а с акцентом на психологию. Это было выходом за границы моего привычного опыта, и я рад, что оно случилось», — поделился блогер.

Масленников добавил, что его невероятно впечатлило желание участниц изменить свою жизнь.

«Каждая участница этого сезона — уникальная личность. Их сложный и тернистый жизненный путь, полный трудностей, привел их к точке, в которой они сейчас находятся», — рассказал ведущий проекта.

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