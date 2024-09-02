Бородина об отношениях с матерью: «Не идеализирую»

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее не идеальные отношения с матерью.

Бородина объяснила, что у нее бывают разные отношения с родителем. По словам телеведущей, ее подписчики привыкли думать, что мать живет с ней, однако это не так. Родитель знаменитости иногда приезжает в гости. На данный момент мать телеведущей находится на даче с бабушкой. Бородина собирается ее навестить в ближайшее время.

«У нас с мамой всегда разные отношения. Бывает, что душа в душу, бывает недопонимания свои внутри семьи. Я это все принимаю и никогда не идеализирую наши отношения», — рассказала телеведущая.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

Бородина не раз рассказывала, что бывшие мужья практически не помогают дочерям финансово, поэтому она обеспечивает детей сама.

Ранее Бородина заявила о готовности помириться с Водонаевой.