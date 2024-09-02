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Любови Успенской снова пригрозили судом

Певица Лапина пригрозила судом Любови Успенской из-за песни «По полюшку»

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певице Любови Успенской после большого сольного концерта в Москве снова пригрозили судом из-за песни «По полюшку». Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на певицу и сонграйтера Наталью Лапину.

Лапина, по ее словам, запретила Успенской петь эту песню, однако артистка продолжает исполнять ее.

«Любе после концертов в Витебске, где она тоже исполняла «По полюшку», отправили в очередной раз официальный юридический запрет на исполнение моей песни», — объяснила Лапина.

Кроме того, продолжила автор песни, она отправила досудебную претензию адвокату Успенской Елене Сениной за ее слова о том, что у Успенской якобы имеются права на исполнение «По полюшку».

Лапина заявила, что дождется окончания положенных по закону 30 дней после отправления претензии, после чего обратится в суд.

В январе 2024 года Лапина уже говорила, что собираться подать на Успенскую в суд из-за песни «По полюшку», прозвучавшей во время последнего новогоднего огонька на Первом канале.

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