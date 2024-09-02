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Люся Чеботина раскритиковала концерт Адель: «Хотелось уйти»

Певица Люся Чеботина заявила, что ей было тяжело слушать Адель вживую

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Телеканал «НТВ»

Певица Люся Чеботина призналась в YouTube-шоу MUZLOFT, что ее не так сильно впечатлил концерт британской артистки Адель, как она ожидала.

Чеботина заявила, что песни Адель звучат не так красиво вживую, как на записи. По словам артистки, зарубежная коллега очень много кричала на выступлении и разговаривала. Певица считает, что Адель было тяжело на концерте.

«Она прямо рвала связки. Видимо, боялась дать какой-то фаршмак или петуха, она очень сильно отводила микрофон. Было слышно, что ей максимально тяжело. И я кайфовала, потому что люблю эти песни. А самого наслаждения, что она поет, и мурашек не было. И это меня очень сильно расстроило, потому что я ждала этот концерт», — поделилась исполнительница.

Чеботина считает, что разговоры Адель со слушателями очень сильно затянули концерт. Из-за этого артистке хотелось уйти.

«Адель — потрясающая вокалистка. Видимо, она готовится к своим записям, потому что так часто гастролировать — это приводит к таким проблемам со связками, которые мы слышим на живых концертах. Мне было за нее грустно, потому что мне было тяжело», — рассказала певица.

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