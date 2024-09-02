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Кушанашвили высмеял спортивные достижения Киркорова

Телеведущий Кушанашвили не поверил, что Киркоров добился похудения спортом

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Fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущий Отар Кушанашвили высмеял спортивные достижения народного артиста России Филиппа Киркорова. Журналиста цитирует «Пятый канал».

Кушанашвили не поверил, что похудения и заметных мышц Киркоров добился с помощью спорта, а не пластических операций. Журналист усомнился, что Киркоров занимается в спортзале с пяти до десяти утра каждый день.

«Ну ему 57 лет, ну зачем это говорить? Корреспондент газеты «Жизнь» в это поверит, но мы…» — говорит он.

Филипп Киркоров продемонстрировал новую фигуру на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна». Он появился на красной дорожке в облегающих джинсах и майке, показав объемные бицепсы, покрытые татуировками.

Сам артист не скрывает, что избавился от лишнего жира с помощью пластической хирургии.

Накануне Киркоров узнал, что такое кринж.

Ранее стал известен гонорар Киркорова на юбилее уральского бизнесмена.

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