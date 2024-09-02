Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бузова поставила рекорд на концерте в Белоруссии

Певица Ольга Бузова установила рекорд на концерте в Белоруссии

close
Global Look Press

Певица Ольга Бузова призналась, что поставила рекорд в Белоруссии на выступлении на фестивале «ХарчФэст»в городе Лида. Ее цитирует «Пятый канал».

Организаторы подготовили для звезды большую тарелку с разными видами белорусских колбас, которые звезда любит.

«Я просто в шоке. Белоруссия знает, что я люблю», — говорила она.

По словам Бузовой, она никогда не собирала такие большие концерты, как в городе Лида.

«Более 100 тысяч человек сегодня было на моем концерте. И это мой рекорд за всю моей карьеры, это ваш рекорд!» — обратилась Бузова к белорусам.

Накануне российский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин рассказал о влиянии песен певицы Ольги Бузовой на спортивное настроение.

Ранее Ольга Бузова выступила в мини-платье на фоне слухов о беременности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами