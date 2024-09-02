Бузова поставила рекорд на концерте в Белоруссии

Певица Ольга Бузова призналась, что поставила рекорд в Белоруссии на выступлении на фестивале «ХарчФэст»в городе Лида. Ее цитирует «Пятый канал».

Организаторы подготовили для звезды большую тарелку с разными видами белорусских колбас, которые звезда любит.

«Я просто в шоке. Белоруссия знает, что я люблю», — говорила она.

По словам Бузовой, она никогда не собирала такие большие концерты, как в городе Лида.

«Более 100 тысяч человек сегодня было на моем концерте. И это мой рекорд за всю моей карьеры, это ваш рекорд!» — обратилась Бузова к белорусам.

Накануне российский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин рассказал о влиянии песен певицы Ольги Бузовой на спортивное настроение.

Ранее Ольга Бузова выступила в мини-платье на фоне слухов о беременности.