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Игорь Крутой подсказал Андрею Губину способ вернуться на сцену

Продюсер Крутой призвал певца Губина забыть о болезни

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1tv.ru

Композитор и продюсер Игорь Крутой подсказал певцу Андрею Губину способ вернуться на большую сцену. Его цитирует «Пятый канал».

Недавно Крутой организовал творческий вечер артиста в рамках музыкального фестиваля «Новая волна — 2024».

«Я позвонил ему на Telegram, мы поговорили, и я позвал его на завтрак. Мы позавтракали и решили сделать в честь его юбилея концерт на «Новой волне», — рассказал продюсер.

Сейчас Крутой не собирается содействовать возвращению Губина у шоу-бизнес. По словам композитора, для этого нужно и желание самого артиста.

«В конце концов, нужно где-то побороть болезнь, а где-то забыть о ней», — сказал он.

Крутой напомнил, что некогда увидел Губина в «Утренней звезде», и все хиты певца выпустил его продюсерский центр.

Накануне Крутой рассказал об артисте, которому помогает.

Ранее Крутой предположил, что причиной нервного срыва Андрея Губина стало то, что певец не справился со славой.

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