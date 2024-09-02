Опубликованы первые кадры из «Небриллиантовой руки», вдохновленной «бондианой»

Телеканал ТНТ опубликовал первые кадры со съемок нового новогоднего музыкального телефильма от авторов «СамоИронии судьбы!» и «Иван Васильевич меняет все» — картины «Небриллиантовая рука». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба вещателя.

Ремейк комедии Леонида Гайдая будет вдохновлен шпионской бондианой. По сюжету Семен Семенович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. В Дубае контрабандисты наложат ему гипс, но не с бриллиантами, а с новыми смартфонами, фенами Dyson и другим «параллельным импортом».

Контрабандисты Геша и Лелик по заданию Шефа будут пытаться снять гипс с Горбункова, а сам герой из экономиста превратится в спецагента под кодовым именем «007-ен Семенович».

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Зрителя ждут отсылки к Джокеру и Харли Квинн, «Городу грехов» и «Бегущему по лезвию», в кадре появятся Брюс Ли и пираты. В фильме прозвучат новые версии «Острова невезения», «Моего мармеладного», «I need a hero» и «Skyfall».

Горбункова сыграет Тимур Батрутдинов, роли контрабандистов исполнят Алексей Воробьев и Максим Лагашкин. В фильме также сыграет Никита Кологривый, какая роль досталась ему, пока неизвестно.

Проект поставят режиссеры «СамоИронии судьбы!» «Ивана Васильевича…» Миша Семичев и Роман Ким.

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