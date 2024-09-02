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Лодка и массаж: стало известно, чем Орнелла Мути занималась в России

Художник Сафронов: актриса Мути в Петербурге нашла багаж и сходила на массаж

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Художник Никас Сафронов рассказал, чем занималась в России итальянская актриса Орнелла Мути, приехавшая на открытие его выставки «Большая Любовь к Петербургу». Художника цитирует kp.ru.

«Дождик пошел после обеда, Орнелла приехала в Петропавловскую крепость как раз под дождем. Она сказала несколько теплых слов обо мне», — рассказал он.

Сафронов уточнил, что подарил Мути портрет ее самой в молодости, и актриса осталась в восторге. Кроме того, уточнил он, звезде вернули потерянный во время двух пересадок чемодан.

«Каталась на лодке, из автомобиля посмотрела город. Даже успела сходить на массаж. Так что поездка удалась», — резюмировал художник.

Известно, что во время визита ребенок на самокате подрезал итальянскую актрису Орнеллу Мути. Звезда шла по тротуару в центре Санкт-Петербурга, когда перед ней неожиданно проехал ребенок.

Ранее советская Мэри Поппинс вернулась в Россию впервые с начала СВО.

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