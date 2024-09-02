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Волочкова вызвалась быть преподавателем по неожиданному предмету

Балерина Волочкова заявила, что могла бы преподавать добропорядочность

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ЗВЕЗДАЧ/YouTube

Балерина Анастасия Волочкова накануне начала нового учебного года призналась, что в школе была круглой отличницей. Ее цитирует kp.ru.

Она также обратила внимание на то, что окончила Академию русского балета имени Вагановой, и вызвалась преподавать неожиданный предмет.

«Я бы стала преподавателем по добропорядочности в школе, по умению проходить все испытания жизни с честью и достоинством, умением не отвечать злом на зло и сохранять человечность. Пожалуй, этот предмет я бы изобрела и преподавала», — сказала Волочкова.

Накануне певица Валерия призналась, что окончила школу с золотой медалью и ей нравилось учиться.

«Я получала удовольствие, мне учеба давалась легко. Я все успевала: и танцы, пляски, чем только ни занималась», — заявила звезда.

Ранее песня Шуры «Твори добро» попала в учебник.

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