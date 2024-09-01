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Умер актер Алексей Кудинович

Умер народный артист России Алексей Кудинович

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Умер народный артист России Алексей Кудинович. Об этом сообщается в Telegram-канале «Малого театра».

Согласно сообщению, актер ушел из жизни 1 сентября. В пресс-службе театра его назвали уникальным и одним из тех «одаренных от природы артистов, чьи даже второстепенные роли никогда не становились таковыми по уровню исполнения».

Кудинович известен по ролям Мерлюша в «Таинственном ящике» Петра Каратыгина, Ферапонта в «Трех сестрах» Антона Чехова, купца Восмибратова в «Лесе» Александра Островского, Акима во «Власти тьмы» Льва Толстого и многим другим. Согласно сообщению театра, за 50 лет работы артист исполнил около 70 ролей.

«Выражаем соболезнования родными и близким Алексея Сергеевича. Глубоко скорбим вместе с ними. О времени и месте прощания сообщим позже», — сказано в сообщении.

Кудинович родился в 1951 году и сразу по окончании Высшего театрального училища имени Щепкина был приглашен в труппу Государственного академического Малого театра. В кино актер начал сниматься с первой половины 1970-х, его фильмография насчитывает более двадцати проектов: «Горе от ума», «Оптимистическая трагедия», «Король Лир», «Печники», «Привет с фронта», «Спецгруппа», «Берег его жизни» и другие.

Ранее актер из «Мухтара» и «Чернобыля» Георгий Малявский скончался в возрасте 77 лет.

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