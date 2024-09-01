Андрей Губин рассказал, когда женится

Певец Андрей Губин признался в беседе с программой «Ты не поверишь!», что не теряет надежды жениться.

Губин отметил, что сыграет свадьбу с девушкой, которую по-настоящему любит.

«Я верю в любовь, жениться надо по любви. А какой смысл жениться не по любви? Столько песен про любовь написать, а жениться потом по расчету. Будет любовь — женюсь. Не будет любви — буду ждать», — поделился артист.

Губин страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. Артист признался, что болезнь мешает ходить ему на встречи с потенциальными возлюбленными. Также певец жаловался, что его сердце бьется с перебоями.

По словам продюсера Сергея Дворцова, у артиста нарушено сердцебиение из-за повреждений позвоночника. Из-за спортивной детской травмы сердце певца находится в неправильной позиции.

В августе Губин заявил, что записал не менее ста новых песен и готов вернуться на сцену, если позволит здоровье. Артист отметил, что не желает опускать планку, выступая не в полную силу из-за самочувствия.

Ранее продюсер усомнился в успехе Губина после возвращения на сцену.