Светлана Разина рассказала о сговоре выставить ее «алкашкой» в группе «Мираж»

Певица Светлана Разина заявила в шоу «Ты не поверишь!», что ее позвали в группу «Мираж», чтобы отомстить Наталии Гулькиной.

Разина отметила, что Маргарита Суханкина стала причиной, почему она не задержалась в коллективе. Ходил слух, что артистка ударила Суханкину микрофоном по голове. Певица опровергла это. По словам Разиной, она просто сняла шляпу с коллеги. Исполнительница заявила, что Суханкина начала устраивать ей «кошмар».

«Был некий сговор выставить меня алкашкой. Приходил администратор и выставлял ряд пустых бутылок. Их фотографировали и отправляли в пресс. Да, я пела под фонограмму. Да мне плевать, как я пела. Я талантище, я писала книжку, а она прыгает и всю жизнь воет своим басом, который уже трансформировался в бас. Старуха чертова, прости господи», — возмутилась певица.

«Мираж» получила вторую волну популярности после успеха сериала «Слово пацана», где прозвучали многие песни эпохи популярности группы. Светлана Разина, которая в свое время была солисткой коллектива, признавалась на шоу «Звезды сошлись», что не получила никаких авторских отчислений. По словам артистки, исключительные права на песни группы остались у ее супруга после развода.

Ранее «Мираж» перечислил миллион пострадавшим от нападения ВСУ.