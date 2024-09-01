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Борисова призналась, что начала поправляться после употребления наркотиков

Телеведущая Борисова заявила, что у нее ухудшилась внешность после наркотиков

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danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Дана Борисова рассказала в беседе с Prozvezd, что поправилась из-за употребления наркотиков.

Борисова назвала это трагедией, болью и позором всей ее жизни. Она отметила, что «беды с внешностью» начались у нее из-за употребления запрещенных веществ. Телеведущая отметила, что долгое время боролась с зависимостью, и у нее получилось с ней справиться. Также ухудшение здоровья начались после применения препарата «Оземпик».

«Господи помилуй, больше никакой запрещенки! Дальше я совершила еще одну страшную ошибку, что дорого – во всех смыслах – мне обошлась. Подсела на распиаренный всюду и всеми, в том числе мировыми селебрити и блогерами, «Оземпик», а он конкретно в моем случае дал страшные побочные эффекты», — рассказала телеведущая.

«Оземпик» стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Борисова призналась, что начала слепнуть из-за препарата и дважды теряла сознание. Ее также постоянно тошнило.

Ранее Дана Борисова сделала новую пластику.

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