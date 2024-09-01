Погребняк о задолженностях: «Я многодетная мама»

Блогерша и модель Мария Погребняк подтвердила в Telegram-канале, что имеет задолженности из-за штрафов по нарушению ПДД.

Погребняк отметила, что ее сумма штрафов превышает 120 тысяч рублей. Большая часть задолженностей накопилась из-за неоплаченной парковки. Модель объяснила, что она не должна платить за нее, так как является многодетной мамой. Однако она забыла заново подтвердить свой статус. В связи с этим у нее накопился долг.

«Теперь уже более трех месяцев я пытаюсь продлить свой статус многодетной мамы. Проблема в том, что из МФЦ меня отправляют оформлять документы через онлайн-систему, а там я не могу внести данные на третьего ребенка, так как его свидетельство о рождении выдано в Германии. И ни в поддержке на «Госуслугах», ни в МФЦ помощи я не нахожу», — поделилась блогерша.

Погребняк пожаловалась, что СМИ выставляют ее «злостным нарушителем» за разговоры по телефону за рулем.

«Будто специально собрали фото со всего года, и, честно говоря, за весь этот период я поговорила по телефону за рулем всего до пяти раз», — отметила модель.

Ранее Мария Погребняк вышла замуж.