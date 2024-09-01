Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Погребняк о задолженностях: «Я многодетная мама»

Модель Погребняк заявила, что не продлила статус многодетной матери

close
mariapoga_/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша и модель Мария Погребняк подтвердила в Telegram-канале, что имеет задолженности из-за штрафов по нарушению ПДД.

Погребняк отметила, что ее сумма штрафов превышает 120 тысяч рублей. Большая часть задолженностей накопилась из-за неоплаченной парковки. Модель объяснила, что она не должна платить за нее, так как является многодетной мамой. Однако она забыла заново подтвердить свой статус. В связи с этим у нее накопился долг.

«Теперь уже более трех месяцев я пытаюсь продлить свой статус многодетной мамы. Проблема в том, что из МФЦ меня отправляют оформлять документы через онлайн-систему, а там я не могу внести данные на третьего ребенка, так как его свидетельство о рождении выдано в Германии. И ни в поддержке на «Госуслугах», ни в МФЦ помощи я не нахожу», — поделилась блогерша.

Погребняк пожаловалась, что СМИ выставляют ее «злостным нарушителем» за разговоры по телефону за рулем.

«Будто специально собрали фото со всего года, и, честно говоря, за весь этот период я поговорила по телефону за рулем всего до пяти раз», — отметила модель.

Ранее Мария Погребняк вышла замуж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами