«Что-то пошло не так»: Джордж Мартин раскритиковал приквел «Игры престолов»

Писатель Джордж Мартин, по книгам которого сняты сериалы «Игра престолов» и «Дом дракона», раскритиковал новый сериал HBO. О недовольстве он заявил в личном блоге.

По словам Мартина, с сериалом «Дом дракона» — приквелом фантастического проекта «Игра престолов» — что-то пошло не так.

«Мне нужно написать обо всем, что пошло не так с «Домом дракона», и я это сделаю. Но не сегодня», — написал он.

Известно, что недавно Мартин, который является соавтором и исполнительным продюсером «Дома дракона», хвалил четвертый эпизод сериала за эффектно снятую сцену битвы драконов.

«Были ли битвы драконов, подобные этой?» — размышлял он.

Накануне звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон рассказал, почему его дети, скорее всего, никогда не посмотрят это шоу.

По мнению Харингтона, его 3-летний сын и 12-месячная дочь от супруги и коллеги по «Игре престолов» Роуз Лесли не захотят увидеть, как на экране начинались отношения родителей.

Накануне «Газета.Ru» подвела итоги «Дома дракона».