«Устроил истерику»: очевидцы о поведении Богдана Титомира на «Новой волне»

Экс-участник дуэта «Кар-Мэн», исполнитель и продюсер Богдан Титомир устроил скандал на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе, утверждают очевидцы. Об этом сообщает «Пятый канал».

Титомир появился на конкурсе в синей куртке с ярким принтом и мохнатой шапке. Из-за неблагоприятных погодных условий организаторам «Новой волны» пришлось задержать репетиции артистов, и Титомир, по утверждениям очевидцев, якобы «устроил настоящую истерику», не желая ждать.

На вопросы журналистов, передает «Пятый канал», Титомир практически не отвечал. Кроме того, добавил артист, сейчас он находится «на ЗОЖе, на энерджи».

Очевидцы утверждают, что певец выглядел похудевшим и бодрым.

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