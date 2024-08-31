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«Наивная литература»: попаданию песни Шуры в учебники нашли объяснение

Филолог Угрюмов: песня Шуры «Твори добро» попала в учебники благодаря верному смыслу

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Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Песня исполнителя Шуры (настоящее имя Александр Медведев) действительно может подойти для изучения младшеклассниками, поделился мнением кандидат филологических наук Владимир Угрюмов. Его цитирует kp.ru.

«Есть такой термин — наивная литература: это тексты, которые создаются непрофессиональными авторами. <...> Поэтому тут нет смысла искать метафоры, рифмы, которых и нет», — говорит специалист.

При этом, подчеркивает Угрюмов, в песне есть три постоянных повтора: «твори добро», «другим во благо», «не за красивое спасибо».

«Благодаря такому стилистическому приему именно эти слова западают в память и вызывают только положительные эмоции. Смысл у них очень верный, и четверокласснику точно будет понятен», — уверен филолог.

Накануне директор Шуры Павел Депершмидт рассказал, что песня «Твори добро» в Казахстане входит в дисциплину «Самопознание» — ее цитируют в учебнике по этому предмету.

Ранее Шура назвал самого патриотичного певца России.

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