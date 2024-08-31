Отца Филиппа Киркорова экстренно госпитализировали

В Москве экстренно госпитализировали отца Филиппа Киркорова — народного артиста России Бедроса Киркорова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Источник канала сообщил, что 92-летнему Киркорову-старшему стало плохо утром 31 августа. Мужчине якобы было трудно дышать, и его помощница решила вызвать бригаду «скорой помощи».

Прибывшие врачи доставили Киркорова в больницу. Предварительно, у него диагностирована сердечная недостаточность.

Накануне звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что Бедросу Киркорову не грозит арест на 15 суток за неоплаченные штрафы ГИБДД.

22 августа Telegram-канал Mash сообщил, что против отца Филиппа Киркорова возбудили административное дело. Причиной стала неуплата штрафа в размере 1,5 тыс. рублей за превышение скорости. Народному артисту России, заявлял канал, грозит 15 суток ареста или новый штраф в двойном размере.

Ранее стало известно, что Бедрос Киркоров написал заявление в полицию на бизнесмена.