Суд «спас» сделку по продаже квартиры Блиновской

Будущий владелец квартиры Елены Блиновской хотел разорвать соглашение с блогершей, поскольку устал ждать снятия ареста с ее недвижимости. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал заявляет, что суд «спас сделку по продаже квартиры в последний момент». 30 августа Савеловский суд Москвы разрешил Блиновской продать еще одну квартиру за 90 млн рублей для погашения долга перед налоговой.

Также SHOT раскрыл, что секретным покупателем оказался человек, который проживает не в Москве или Подмосковье, а «в провинции». Другие подробности о будущем владельце квартиры Блиновской неизвестны.

Речь идет о трехкомнатной квартире «королевы марафонов» в Москве. Она расположена в элитном ЖК «Донской Олимп» на Серпуховском Валу. Ее площадь составляет 120 кв. м.

В конце июня адвокат Наталия Сальникова рассказала, что задолженность Елены Блиновской снизилась на 70 млн рублей после продажи одной из квартир ее семьи.

Прокуратура обвиняет Блиновскую в неуплате 906 млн рублей налогов, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей. Защита блогера оспаривает предъявленную сумму. По их мнению, Блиновская задолжала на 406 млн руб. меньше.

14 августа столичный суд продлил Блиновской срок содержания под стражей на шесть месяцев. Таким образом, она будет находиться в заключении до 2 февраля 2025 года.

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