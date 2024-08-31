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Валерия о разводе Алсу: «Не похожа на легкомысленную девушку»

Певица Валерия пожелала счастья Алсу после развода с Яном Абрамовым

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Валерия в беседе с VOICE поддержала Алсу после развода с супругом Яном Абрамовым.

«Если Алсу приняла такое решение, значит она имеет на него полнейшее право. Она совершенно не похожа на легкомысленную девушку», — заявила исполнительница.

Валерия подчеркнула, что ее коллега много лет была в браке, поэтому ее решение о разводе было вполне осознанным. Также певица пожелала Алсу счастья.

27 августа Алсу официально развелась с предпринимателем Абрамовым. О том, что артистка подала заявление на развод, стало известно в мае 2024 года.

Через месяц певица намекнула на правдивость слухов о романе экс-супруга с моделью Анастасией Решетовой. Исполнительница оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой модели о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». Также артистка публично назвала любовницу Абрамова девушкой древнейшей профессии.

Звезда в 2006 году вышла замуж за Абрамова, который сделал ей предложение через месяц после знакомства. Алсу признавалась, что родители настороженно отнеслись к такому решению, но не стали препятствовать ее браку.

У экс-супругов трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.

Ранее жена футболиста Мамаева назвала супруга героем за присутствие на родах.

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