Песню «Не быць скотам» группы «Ляпис Трубецкой» признали экстремистской в Белоруссии

Борисовский районный суд Белоруссии внес клип и песню «Не быць скотам» («Не быть скотом») группы «Ляпис Трубецкой» в список экстремистских материалов. Об этом сообщил правозащитный центр «Вясна» в своем Telegram-канале.

«Нюанс в том, что текст этой песни — стихотворение классика белорусской литературы Янки Купалы «Кто ты такой?» — подчеркнули правозащитники.

Песню «Не быць скотам» коллектив выпустил в 2011 году. Оригинальный текст был опубликован Янкой Купалой в 1908 году в газете «Наша Ніва».

В 2014 году музыкант Сергей Михалок заявил о прекращении деятельности «Ляписа Трубецкого». Он взялся за новый проект Brutto, а остальные участники продолжили работу над группой, но уже под названием Trubetskoy. Коллектив возобновил концертную деятельность вместе с Михалком в 2022 году на фоне СВО.

В 2023 году сообщалось, что концерт группы «Ляпис Трубецкой» отменили в Белграде. Сербский портал N1 отмечал, что днем ранее сербское националистическое движение «Двери српске» требовало запретить выступление музыкантов, «признанных врагами России и сторонниками киевского Майдана».

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