Более 200 премьер покажут в Москве в новом театральном сезоне

Столичные театры подготовили к новому сезону более 200 премьер, рассказал руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

«Новые спектакли готовятся как для взрослых, так и юных зрителей. В августе свои труппы собрали 34 столичных театра, а в сентябре и октябре это сделает еще 31 театр», — сообщил Алексей Фурсин.

Среди спектаклей, которые впервые представят зрителям — «Багдадский вор и черная магия» в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского в постановке художественного руководителя Егора Перегудова, а также «Чайка» в Театре имени Моссовета — эту постановку театральные критики назвали одной из самых ожидаемых в сезоне.

Первый показ «Чайки», поставленной Андреем Кончаловским, состоится 30 ноября. Именно с этой пьесы в 2004 году началось сотрудничество режиссера с Театром Моссовета. Сейчас режиссер готовится представить новую версию постановки.

Роли исполнят Юлия Высоцкая, Никита Каратаев, Ксения Комарова, Павел Усачев и другие.

Премьера спектакля «Багдадский вор и черная магия» пройдет 20 сентября. Зрителям представят рок-версию известной сказки о любви благородного нищего и прекрасной принцессы.

Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя вступает в юбилейный, 100-й сезон с показа «Разбойников» по произведению Фридриха Шиллера.

Второй премьерой на этой сцене станет «Преступление и наказание» по роману Достоевского.

Театр «Около дома Станиславского» готовит премьеру «Гамлета» --современное прочтение классического произведения Шекспира.

Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой покажет в сентябре сразу две премьеры — «Белые ночи» по повести Достоевского и оперетту «Сильва», написанную венгерским композитором Имре Кальманом в 1915 году.