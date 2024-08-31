Дочь Анны Седоковой: «О личной жизни мамы узнаю из соцсетей»

Дочь певицы Анны Седоковой Алина Белькевич призналась, что не знает деталей конфликта матери с ее нынешним супругом Янисом Тиммой. Ее слова передает VOICE.

«Можно сказать, что больше я узнаю о деталях личной жизни моей мамы из соцсетей. Я сама запуталась», — заявила девушка.

Белькевич подчеркнула, что ей неважны все нюансы семейной жизни родительницы. Для нее главное, чтобы Седокова была счастлива.

«Наверное, они сейчас разберутся, выйдут на связь и скажут, развод ли это, помирились ли они, или вообще что происходит», — подытожила наследница.

Недавно Анна Седокова вышла на связь после публичного конфликта с мужем. Она заявила, что находится на «сложном пути в личной жизни». При этом какие-либо комментарии исполнительница давать отказалась.

21 августа Янис Тимма намекнул на расставание с Седоковой. Он опубликовал в личном блоге ее песню «Я искала тебя» и заявил, что не верит ни одному ее слову. Спортсмен подчеркнул, что певица променяла на деньги все, что они построили.

Седокова замужем за баскетболистом Янисом Тиммой с 2020 года. Общих детей у пары нет. Исполнительница воспитывает двух дочерей и сына от разных мужчин: Алину от футболиста Валентина Белькевича, Монику от бизнесмена Максима Чернявского и Гектора от предпринимателя Артема Комарова. У Яниса Тиммы также есть ребенок от первого брака, Кристиан.

Ранее жена футболиста Мамаева назвала супруга героем за присутствие на родах.