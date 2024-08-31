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«Мне очень плохо»: стало известно о последних днях жизни сценаристки сериалов по Донцовой

Сценаристка Евсеева в последние дни жизни страдала от двухсторонней пневмонии

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kino-teatr.ru

Российская сценаристка Виктория Евсеева в последние дни жизни рассказывала о состоянии своего здоровья в социальных сетях. Ее цитирует aif.ru.

«Мне очень плохо... Двусторонняя пневмония, инфаркт (под вопросом), стенокардия, аритмия… Каждый день реанимация», — писала она 25 августа.

Евсеева говорила, что хотела бы переехать из дома в хоспис, но нетранспортабельна. Она готовилась к уходу и прошла через православное таинство соборования — это помазание тела для исцеления и отпущения забытых грехов.

Евсеева работала над сериалами по книгам писательницы Дарьи Донцовой «Даша Васильева», «Евлампия Романова», «Виола Тараканова» и др.

Сценаристки не стало 28 августа, ей был 51 год.

Накануне стало известно о тяжелом состоянии звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри в последние недели жизни.

Ранее обвиняемый по делу Перри врач частично признал вину.

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