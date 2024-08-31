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Пелагея судится с бывшим мужем из-за особняка за 100 млн рублей

Суд между певицей Пелагеей и бывшим мужем из-за дома состоится 13 сентября

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Суд между певицей Пелагеей и ее бывшим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным состоится 13 сентября 2024 года. Об этом сообщает kp.ru.

Исполнительница планирует через суд решить спор о рыночной стоимости доли дома. Она считает, что долю Телегина оценили неправильно. Также артистка уверяет, что экс-супруг не вносит коммунальные платежи и никак не помогает при прочих расходах за содержание особняка.

Речь идет о доме Пелагеи в Подмосковье, который оказался единственной совместно нажитой недвижимостью пары после развода. Сейчас особняк стоит порядка 100 млн рублей, заявляет kp.ru. Телегин и Пелагея покупали недвижимость в ипотеку за 70 млн рублей.

30 июля Пелагея сменила фамилию после суда с экс-мужем Иваном Телегиным. Также сообщалось, что артистка подала иск к бывшем мужу. Она потребовала индексацию ранее присужденных к выплате Телегину денежных сумм.

2 июня Пелагея опубликовала ролик с плачущей дочерью, которая не смогла улететь на летний отдых из-за запрета отца. Девочка собиралась уехать в Турцию вместе с бабушкой во время летних каникул. Эту поездку подарила девочке бабушка.

Ранее сообщалось, что Орнеллу Мути чуть не сбил ребенок на самокате в России.

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