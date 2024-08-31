Пугачева общается с Киркоровым ради снятия статуса иноагента с Галкина

Певица Алла Пугачева регулярно общается со своим бывшим мужем, артистом Филиппом Киркоровым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник из окружения артистки.

По данным канала, Примадонна планирует через экс-супруга попробовать снять с Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) статус иноагента, поскольку через суд «пока не получается».

Также, заявляет Mash, Пугачева недавно созванивалась с Киркоровым в день рождения его сына Мартина, которому 29 июня исполнилось 12 лет. Исполнительница лично поздравила крестника с праздником и подарила ему крупную сумму денег. Самого Киркорова Пугачева одарила песней, написанной специально для него.

Недавно сообщалось, что Киркоров исполнил на фестивале «Новая волна — 2024» в Сочи новую песню «Корона». Эту композицию, признавался ранее артист, ему подарила бывшая жена Алла Пугачева.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. С тех пор артистка уже несколько раз посещала Россию — в августе 2022 года, мае и ноябре 2023-го.

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