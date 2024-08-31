Жена футболиста Мамаева о присутствии супруга на родах: «Видел все и в шоке»

Модель Надежда Санько призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее супруг Павел Мамаев присутствовал на родах, несмотря на то, что она была против этого.

«Паша, конечно, тоже герой! На вторых родах присутствует, а в этот раз видел вообще все и в шоке от того, через что проходят женщины», — заявила Санько.

Она сообщила, что родила второго сына при помощи кесарева сечения. Футболист зашел в операционную, когда женщине ввели наркоз.

29 августа стало известно, что футболист Павел Мамаев стал отцом в третий раз. Малыш появился на свет 28 августа в 11:08. Санько признавалась, что счастлива. Мальчика назвали в честь отца — Павлом.

Павел Мамаев вступил в брак с блогершей Надеждой Санько меньше чем через год после развода с моделью Аланой Мамаевой. Известно, что футболист расстался с первой супругой из-за его измен. У них осталась общая дочь Алиса. Мамаева рассказывала, что спортсмен не поддерживает связь с ребенком.

В 2022 году у Мамаева и Санько родился первенец — сын Тимофей. 12 мая супруги сообщили, что ждут второго ребенка.

Ранее стало известно, где будет учиться сын Эдуарда Лимонова.