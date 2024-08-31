Волочкова об идее депутатов проверять звезд на алкоголь: «Позорище»

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала в своем Telegram-канале инициативу депутатов Госдумы, которые захотели проверять артистов на алкоголь и наркотики перед выходом на сцену.

«Неужели в стране нет других проблем?! Позорище какое-то. Вот если бы приняли закон о совести и добропорядочности, я была бы за», — заявила танцовщица.

Волочкова назвала идею депутатов бредом. Она добавила, что не представляет, как эти проверки могут проходить технически.

Также экс-солистка Большого театра заявила, что выходящие в нетрезвом виде на сцену артисты проявляют неуважение к профессии и зрителю.

Балерину возмутило, что представители СМИ начали обращаться к ней за комментариями по поводу инициативы Госдумы. Она заявила, что никогда не выходит на сцену в нетрезвом виде, поскольку «физически невозможно» выступать в пуантах в таком состоянии.

7 августа депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») заявил, что российским артистам нужно запретить выходить на сцену в нетрезвом виде. Он предложил проверять их перед выступлениями. Также Хамзаев посоветовал ужесточить ответственность за появление публичных лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вплоть до запрета их массовых выступлений.

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