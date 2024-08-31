Анджелина Джоли расплакалась после восьмиминутных оваций в Каннах

Актриса Анджелина Джоли расплакалась после того, как фильм «Мария» удостоился восьмиминутных оваций на премьере в рамках 81-го Венецианского международного кинофестиваля. Об этом сообщает NME.

Как сообщает издание, первые рецензии критиков говорят о том, что Джоли исполнила в ленте одну из своих лучших ролей.

Документальный фильм «Мария» снял чилийский режиссер Пабло Ларраин. Байопик рассказывает о жизни всемирно известной оперной певицы Марии Каллас, роль которой досталась Джоли. Также в актерский состав вошли Пьерфранческо Фавино («Лучшие годы»), Альба Рорвахер («Идеальные незнакомцы»), Коди Смит-МакФи («Планета обезьян: Революция») и др.

До этого Джоли рассказывала, что на протяжении семи месяцев обучалась оперному пеню ради роли в «Марии». Также актрисе пришлось петь на сцене парижского театра «Ла Скала», хотя ранее, признавалась Джоли, она никогда не пела на публике.

Недавно журналистка Ксения Собчак назвала Джоли «молью» из-за образа голливудской звезды на Венецианском кинофестивале. Знаменитость появилась на красной дорожке в Каннах со светлыми волосами и бежевом платье. Затем поклонники Джоли высмеяли в соцсетях саму Собчак.

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