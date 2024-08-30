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Киркоров тайно приехал в Екатеринбург в компании девушки

Певца Филиппа Киркорова заметили в Екатеринбурге в сопровождении незнакомки

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров тайно приехал в Екатеринбург. Об этом сообщает издание e1.ru.

Музыканта засняли входящим в отель «Хаятт». Его сопровождала в поездке неизвестная девушка. Подробности о том, кто спутница Киркорова, неизвестны.

Также очевидец рассказал изданию, что у отеля расставили охрану перед приездом Киркорова: двое секьюрити стояли на въезде и еще пара — у входа. Самого очевидца попросили отъехать сразу же, как только машина исполнителя начала подъезжать к «Хаятту».

«Один охранник, в синем пиджаке, вышел из Mercedes и помог с багажом. Филипп и девушка тоже вышли из Mercedes. Вместе с ними подъехал микроавтобус, из него вышел мужчина в шортах и футболке», — поделился подробностями собеседник e1.ru.

В пресс-службе Киркорова подтвердили визит артиста в Екатеринбург, подчеркнув, что поездка носит конфиденциальный характер.

Недавно композитор Игорь Крутой высказался относительно скандалов, в которые попадает Филипп Киркоров. Крутой заявил, что певец должен быть готов получать по лицу из-за своей эпатажности. Также композитор подчеркнул, что наблюдал за состоянием Киркорова после «неурядиц». Он пояснил, что после скандалов всегда начинается «нервотрепка».

Ранее стало известно, где будет учиться сын Эдуарда Лимонова.

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