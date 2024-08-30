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Дело Панина о публичном призыве к терроризму рассмотрит военный суд

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение против Алексея Панина

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Алексей Куденко/РИА Новости

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение против актера Алексея Панина, которого обвиняют в публичном призыве к терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

Дело звезды «Жмурок» рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд, сообщили в ведомстве.

Причиной уголовного дела против Панина стало сообщение актера, датированное октябрем 2022 года. По версии следствия, тогда артист опубликовал сообщения, «содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания террористического акта на Крымском мосту».

В феврале 2024 года районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Панина на два месяца с момента экстрадиции или депортации артиста на территорию РФ либо с момента его фактического задержания на территории РФ. А 29 мая Панина внесли в список террористов и экстремистов.

21 августа сообщалось, что Панину грозит семь лет колонии. Его обвиняют в нарушении части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Эта статья предусматривает такие санкции, как штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей, либо лишение свободы от пяти до семи лет.

Ранее суд начал рассмотрение дела Блиновской.

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