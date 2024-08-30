Названа дата изучения доказательств вины Блиновской

Суд начнет изучать доказательства стороны обвинения по делу «королевы марафонов» Елены Блиновской 12 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судью.

«Суд постановил, сначала предоставить прокурору возможность огласить письменные материалы дела, затем допросить свидетелей по мере их явки», — сказала судья.

После этого сторона защиты представит свои доказательства, отметила судья. При этом показания Блиновской озвучат в конце заседания.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов и легализации денежных средств. Ее поместили под домашний арест, но позже следствие предъявило ей обвинения по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу за нарушение условий домашнего ареста.

Прокуратура обвиняет «королеву марафонов в неуплате 906 млн рублей налогов, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей. Защита блогера оспаривает предъявленную сумму. По их мнению, сумма долга Блиновской на 406 млн руб. меньше.

30 августа Блиновская частично признала вину в неуплате налогов.

Ранее Блиновской разрешили продать еще одну квартиру для погашения долга.