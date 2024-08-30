Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа дата изучения доказательств вины Блиновской

Суд изучит доказательства обвинения по делу Блиновской 12 сентября

close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Суд начнет изучать доказательства стороны обвинения по делу «королевы марафонов» Елены Блиновской 12 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судью.

«Суд постановил, сначала предоставить прокурору возможность огласить письменные материалы дела, затем допросить свидетелей по мере их явки», — сказала судья.

После этого сторона защиты представит свои доказательства, отметила судья. При этом показания Блиновской озвучат в конце заседания.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов и легализации денежных средств. Ее поместили под домашний арест, но позже следствие предъявило ей обвинения по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу за нарушение условий домашнего ареста.

Прокуратура обвиняет «королеву марафонов в неуплате 906 млн рублей налогов, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей. Защита блогера оспаривает предъявленную сумму. По их мнению, сумма долга Блиновской на 406 млн руб. меньше.

30 августа Блиновская частично признала вину в неуплате налогов.

Ранее Блиновской разрешили продать еще одну квартиру для погашения долга.

Все новости на тему:
Дело Блиновской
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами