Вайнона Райдер рассказала, как стала жертвой сексуальных домогательств в 20 лет

Актриса Вайнона Райдер призналась, что несколько раз сталкивалась с сексуальными домогательствами в Голливуде. Впервые это произошло, когда артистке было 20 лет. Своей историей знаменитость поделилась в беседе с Esquire.

«Это не было нападением, но было невероятно неуместно и дико», — заявила актриса.

Райдер подчеркнула, что с ней это происходило не так часто, как с начинающими актрисами, поскольку к 20 годам она уже была известна. Звезда не стала раскрывать имена тех людей, которые вели себя неподобающе по отношению к ней. Она уточнила лишь, что произошедшее оттолкнуло ее от съемок в кино.

Также актриса призналась, что была в «черном списке» компании Miramax, которой руководил Харви Вайнштейн. Она не знает причину, но предполагает, что не нравилась продюсеру, поскольку «слишком много знала».

В 2020 году 70-летний Вайнштейн был признан виновным в совершении пяти уголовных преступлений и приговорен к 23 годам задержания. Всего свыше 90 женщин публично обвиняли Вайнштейна в изнасилованиях, сексуальном насилии или домогательствах.

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