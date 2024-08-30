Из железобетонных блоков снесенного Дома Советов сделают арт-объект

Частный музей «Дом китобоя» объявил конкурс на лучшую концепцию арт-объекта из снесенного «долгостроя» Дом Советов в Калининграде. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе музея.

В разработке необходимо будет использовать оригинальные железобетонные блоки оконных конструкций, которые были сохранены музеем после демонтажа здания. Размер каждого из трех блоков составляет 3200×3200 мм, а вес — 3,5 тонны.

«Цель конкурса — сохранение памяти об этом уникальном объекте, знаковом для каждого жителя Калининграда и истории советской архитектуры», — пояснили организаторы конкурса.

Проекты, отобранные жюри в шорт-лист конкурса, будут представлены на выставке «Дома китобоя». Затем паблик-арт объект установят на улицах Калининграда.

В 2023 году в Калининграде начали сносить легендарный долгострой, а к августу 2024 года здание оказалось полностью демонтировано. Дом Советов начали возводить еще в 1970 году рядом с местом, где был расположен Кенигсбергский замок. Во второй половине 80-х работы были остановлены. Здание не было сдано в эксплуатацию, простояв 30 лет. Со временем оно стало одним из символов города.

В 2005 году Дом Советов отремонтировали снаружи к празднованию 750-летия Калининграда, однако его не разрешили использовать из-за дефектов в конструкции.

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