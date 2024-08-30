20-летнего певца Akmal' обманули мошенники

Певец Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) стал жертвой мошенников при попытке купить билеты на концерт рэпера The Weeknd в Сиднее. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

20-летний музыкант решил приобрести билеты в туристической группе TravelAsk. Через нее он нашел посредницу, девушку по имени Дарья, которой впоследствии и перевел 105 тыс. рублей за концерт. Однако музыкант не получил билетов: вскоре Дарья удалила переписку с ним и бросила его контакт в черный список.

Сейчас, по данным Telegram-канала, Ходжаниязов обратился в полицию. Правоохранительные органы начали проверку инцидента.

В начале августа Akmal' попал в заголовки СМИ, после того, как рассказал, как поставил на место взрослую поклонницу. Он назвал 55-летнюю женщину психически больной. Музыкант подчеркнул, что никогда в жизни не отвечал на комментарии, но, зайдя в паблик и увидев оскорбительные комментарии взрослой женщины, не удержался.

20-летний Акмаль Ходжаниязов стал известен благодаря проекту «Голос. Дети». После успеха на телевидении выпустил два альбома.

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