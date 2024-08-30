Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

20-летнего певца Akmal' обманули мошенники

«112»: певец Akmal' перевел мошенникам свыше 100 тыс. рублей

close
Алексей Майшев/РИА Новости

Певец Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) стал жертвой мошенников при попытке купить билеты на концерт рэпера The Weeknd в Сиднее. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

20-летний музыкант решил приобрести билеты в туристической группе TravelAsk. Через нее он нашел посредницу, девушку по имени Дарья, которой впоследствии и перевел 105 тыс. рублей за концерт. Однако музыкант не получил билетов: вскоре Дарья удалила переписку с ним и бросила его контакт в черный список.

Сейчас, по данным Telegram-канала, Ходжаниязов обратился в полицию. Правоохранительные органы начали проверку инцидента.

В начале августа Akmal' попал в заголовки СМИ, после того, как рассказал, как поставил на место взрослую поклонницу. Он назвал 55-летнюю женщину психически больной. Музыкант подчеркнул, что никогда в жизни не отвечал на комментарии, но, зайдя в паблик и увидев оскорбительные комментарии взрослой женщины, не удержался.

20-летний Акмаль Ходжаниязов стал известен благодаря проекту «Голос. Дети». После успеха на телевидении выпустил два альбома.

Ранее россиянина из «Танцев со звездами» арестовали за домашнее насилие в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами