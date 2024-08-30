Стало известно, куда пропал багаж прилетевшей в Россию Орнеллы Мути

Багаж итальянской актрисы Орнеллы Мути, прилетевшей в Санкт-Петербург, задержался в аэропорту Стамбула. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе аэропорта Пулково.

«Багаж был задержан в аэропорту Стамбула. В настоящее время ожидается его прибытие рейсом из Стамбула. В Пулково возможно забрать багаж лично или организовать доставку с помощью сервиса аэропорта по согласованию с пассажиром», — сказали там.

29 августа Telegram-канал Mash сообщил, что итальянская актриса Орнелла Мути прилетит в Россию, чтобы открыть выставку художника Никаса Сафронова 31 августа. Отмечалось, что улететь домой актриса планирует 2 сентября.

Позднее канал выяснил, что багаж Мути потерялся по пути в Санкт-Петербург — по пути из Рима звезда совершала пересадку в Стамбуле, а до России добиралась авиакомпанией Turkish Airlines. Уточнялось, что в чемодане были подаренные известными модельерами платья, сумка Valentino и платок Chanel, в котором молодая Мути познакомилась с Сальвадором Дали.

Ранее Мути, регулярно бывающая в России, посетила Московскую неделю моды.