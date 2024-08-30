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В Москве после поножовщины госпитализирован внук художницы Нестеровой

Внука художницы Нестеровой госпитализировали с ножевыми ранениями

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Внук заслуженного художника России Натальи Нестеровой госпитализирован в Москве после поножовщины. 20-летний юноша получил травмы вечером 29 августа, передает mk.ru.

Как рассказал источник издания, инцидент произошел в квартире знакомой молодого человека на Международной улице. Было ли это нападением или несчастным случаем, выясняется.

У внука художницы зафиксированы резаные раны рук и плеч.

Наталья Нестерова жила и работала в Москве и США.В 1969 году вошла в состав Союза художников СССР. В 1994 году Нестерова получила звание заслуженного художника РФ.

Картины художницы содержали мотивы старинных городов и пейзажей. В позднем творчестве Нестеровой преобладают религиозные элементы, которые нарушают привычное понимание так называемых иконографичных канонов. Сама художница характеризовала свои работы как что-то среднее «между маскарадом и трагедией».

Художницы не стало 10 августа 2022 года в одной из клиник Нью-Йорка.

Ранее продюсер Александра Буйнова опровергла слухи о госпитализации певца.

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