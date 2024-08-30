Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо место проведения «Евровидения-2025»

Конкурс «Евровидение-2025» пройдет в швейцарском городе Базель

close
Leonhard Foeger/Reuters

Организаторы «Евровидения-2025» назвали место проведения международного песенного конкурса. Об этом сообщил Европейский вещательный союз (EBU).

69-й конкурс пройдет в швейцарском Базеле.

Третий по величине город Швейцарии примет конкурс в 2025 году после победы исполнителя Немо Меттлера «Евровидении» в Мальмё с песней «The Code».

Это была третья победа Швейцарии на «Евровидении» и первая после победы Селин Дион получила приз в 1988 году.

Гранд-финал 69-го конкурса песни «Евровидение» пройдет 17 мая 2025 года на спортивной арене Санкт-Якобсхалле. Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года.

Накануне мэр Цюриха Корине Маух заявляла, что город обладает развитой транспортной инфраструктурой и имеет необходимую для проведения мероприятия площадку, а также является таким же «пестрым и живым», как «Евровидение». Тем не менее Цюриху в проведении конкурса отказали.

Ранее певица Валерия вспомнила, как украинка Анастасия Приходько представляла Россию на «Евровидении-2009».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами