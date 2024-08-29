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Чулпан Хаматова представила в Каннах фильм о сбежавшей из России семье

Актриса Хаматова пришла на премьеру фильма в Каннах, где сыграла беженку из РФ

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Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Актриса Чулпан Хаматова появилась на красной дорожке 81-го Венецианского кинофестиваля перед премьерой фильма «Тихая жизнь» режиссера Александроса Авранаса.

Хаматова позировала фотографам в новом образе, покрасив волосы в темный. Она была одета в платье чуть выше щиколотки с пышными рукавами. Ее образ дополняли небольшие черные серьги и белые босоножки на высоком каблуке.

На премьере актриса появилась в компании актера Григория Добрыгина, который получил премию «Серебряный Медведь» за фильм «Как я провел этим летом». Он также сыграл одну из ролей в фильме Авранаса.

Картину «Тихая жизнь» с Хаматовой и Добрыгиным показали на венецианском фестивале в секции «Горизонты». Фильм рассказывает о семье из России, которая переезжает в Швецию, но власти отказывают им в убежище.

Актриса Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас актриса проживает в Латвии. До этого kp.ru писало, что артистка «перебивается случайными заработками» после отъезда из России. По информации издания, Хаматова нечасто выступает на сцене театра из-за незнания языка.

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