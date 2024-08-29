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Николь Кидман раскрыла особенность, которая ей мешает в жизни

Актриса Николь Кидман призналась, что учится меньше сопереживать людям

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Paul Fenton/Global Look Press

Актриса Николь Кидман назвала себя тонко чувствующим человеком. Она призналась, что эта особенность мешает ей в жизни. Об этом знаменитость рассказала в интервью L'Officiel.

«Часть моего жизненного пути состоит в том, чтобы научиться быть не слишком сопереживающей людям. Чтобы это не разрушало меня», — заявила звезда.

По словам Кидман, такой ее сделала мать: родительница растила ее, как очень чувствительного ребенка. Теперь, поделилась актриса, она может буквально «вживаться в кожу и психику» другого человека. Причем это проявляется как физически, так и эмоционально. Временами, подчеркнула Кидман, она «очень-очень страшится» своей особенности.

Недавно Николь Кидман признавалась, что ее роль в предстоящем эротическом триллере Babygirl («Малышка», «Плохая девочка») не похожа ни на одну из тех, что она играла за свою 40-летнюю карьеру. Актриса подчеркивала, что боится смотреть картину из-за чрезмерно откровенных сцен с собой.

По ее словам, зрители на мировых экранах увидят то, что обычно «скрывают в своих домашних видео». Во время съемок картины Кидман чувствовала себя уязвимой как актриса, как женщина и как человек.

Ранее Кейт Бланшет пошутила, что пойдет голой на премьеру сериала в Каннах.

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