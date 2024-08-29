Российский режиссер рассказал о съемках шести проектов в «Военфильме»

В Медыни Калужской области на кинокомплексе «Военфильм» проходят съемки шести проектов, в том числе, картины «Василий Теркин». Об этом НСН рассказал актер, режиссер и сценарист, народный артист России Игорь Угольников.

По его словам, у киностудии есть арсенал военной техники из самолетов, танков, пушек, помимо этого — выстроено сотрудничество с Музеем техники Вадима Задорожного.

«Комплекс серьезно «заточен» на это производство. Кроме того, в кинопарке «Москино» усилиями московского правительства и лично мэра Москвы Сергея Собянина строятся различные площадки для съемок разных фильмов, в том числе возводится большой рубеж обороны усилиями студии «Военфильм», то, чего нет в Медыни. Он будет использоваться для съемок картин о Первой и Второй мировых войнах, а также спецоперации», — сказал Угольников.

Он добавил, что недавно началась работа над фильмом «Есть только миг» о Великой Отечественной войне, его режиссером является Александр Жигалкин.

Исследование книжного сервиса Литрес, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что самым продаваемым произведением стал роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, а одноименный фильм Михаила Локшина — самой кассовой экранизацией.

Ранее российский актер назвал лучшие отечественные фильмы XXI века.